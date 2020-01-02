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اطلاق نار على فتى فلسطيني بحجة تنفيذ عملية طعن

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2020 - 03:25
وزعم موقع “مفزاك لايف” أن الفلسطيني كان يركض بسكين
وزعم موقع “مفزاك لايف” أن الفلسطيني كان يركض بسكين

اطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي  النار عصر اليوم، على فتى قرب مفرق “عتصيون” الاستيطاني جنوب بيت لحم بحجة وزعم محاولة تنفيذه عملية طعن 

وقال شاهد :” سمعنا صوت اطلاق رصاصة فشاهدنا فتى وهو يسقط على الارض ثم قام الجندي باطلاق رصاصة ثانية باتجاهه”.وابلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة بإصابة مواطن بالقدم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مفرق “عتصيون”

وزعمت القناة الثانية العبرية أنّ الفتى حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يطلق جنود الاحتلال الرصاص صوبه.
وأشارت إلى أنه “تم تحييد الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الطعن، فيما لم تقع إصابات في صفوف الإسرائيليين”.
وزعم موقع “مفزاك لايف” أن الفلسطيني كان يركض بسكين عند تقاطع الطريق السريع رقم 60 قرب غوش عتصيون وتم “تحييده”.


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