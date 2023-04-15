اصابة طائرة سعودية باضرار جراء اطلاق نار بمطار الخرطوم

اعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية السبت، تعرض احدى طائرات نقل الركاب التابعة لها الى اضرار جراء اطلاق نار استهدفها في مطار الخرطوم اثناء كانت تهم بمغادرة المطار متجهة الى الرياض.

وجاء الحادث في خضم اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، والتي خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين بحسب ما افادت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في بيان ان رحلة الطائرة sv458 تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم أثناء تجهيزها لرحلة العودة الى الرياض، وان اضرارا لحقت بها، ودون تحديد طبيعة وحجم الاضرار.

بيان إلحاقي حول ما تعرضت له طائرة #الخطوط_السعودية في مطار الخرطوم الدولي. pic.twitter.com/tnOY5benhm — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) April 15, 2023

واضاف البيان ان مركز تنسيق الطوارئ في الشركة يتابع "كافة المستجدات بهذا الشأن" مع مختلف الاطراف، مشيرا الى ان طاقم الطائرة إلى يتواجد حاليا في مقر السفارة السعودية في السودان.

وتابع انه جرى في اثر الحادث تعليق رحلات الشركة من والى السودان، وكذلك اعيدت الطائرات التي كانت في الجو حفاظاً على سلامة ركابها وطواقمها.

ووقع الحادث فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، والتي خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين بحسب ما افادت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك.

وقالت النقابة ان اثنين من القنلى سقطوا في مطار الخرطوم والثالث خلال اشتباكات في الأبيص بشمال كردفان وسط البلاد.

وشهدت مدن اخرى مجاورة للخرطوم اشتباكات اقل حدة. وتبادلت قوات البرهان وحميدتي الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع بين الرجلين.

وقال قوات الدعم السريع في بيان أنها فوحئت بقيام قوة كبيرة من الجيش بشن هجوم متزامن على مقرات وقواعد لها في الخرطوم ومروى ومدن اخرى، مؤكدة انها قامت بالتصدي للهجوم والدفاع عن نفسها.

واتهم الجيش من جانبه قوات الدعم السريع بالمبادرة الى مهاجمة عدة معسكرات له في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان، مؤكدا ان قواته تؤدي واجبها في حماية البلاد.

وتفجرت الاشتباكات وسط اجواء من الانسداد السياسي الذي يعيشه السودان جراء الصراع بين البرهان وحميدتي.