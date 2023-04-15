مصر والسعودية تعلقان الرحلات الجوية من والى مطار الخرطوم

قررت شركتا مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية السبت، تعليق رحلاتهما الجوية من وإلى الخرطوم في ظل الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم والسريع والجيش في العاصمة السودانية.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان انها قررت تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى مطار الخرطوم لثلاثة ايام.

ومن جانبها، اعلنت الخطوط الجوية السعودية في بيان تعليق رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك في اعقاب تعرض إحدى طائراتها "لحادث" في مطار الخرطوم.

وتتواصل في الاثناء الاشتباكات بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، والتي خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين بحسب ما افادت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك.

وقالت النقابة ان اثنين من القنلى سقطوا في مطار الخرطوم والثالث خلال اشتباكات في الأبيص بشمال كردفان وسط البلاد.

وشهدت مدن اخرى مجاورة للخرطوم اشتباكات اقل حدة.

وتبادلت قوات البرهان وحميدتي الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ في الصراع بين الرجلين.

وقال قوات الدعم السريع في بيان أنها فوحئت بقيام قوة كبيرة من الجيش بشن هجوم متزامن على مقرات وقواعد لها في الخرطوم ومروى ومدن اخرى، مؤكدة انها قامت بالتصدي للهجوم والدفاع عن نفسها.

واتهم الجيش من جانبه قوات الدعم السريع بالمبادرة الى مهاجمة عدة معسكرات له في الخرطوم ومناطق اخرى في السودان، مؤكدا ان قواته تؤدي واجبها في حماية البلاد.

وتفجرت الاشتباكات وسط اجواء من الانسداد السياسي الذي يعيشه السودان جراء الصراع بين البرهان وحميدتي.

وقالت مصر أنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان".

وفي وقت سابق السبت، قالت القاهرة انها تتابع بقلق الاوضاع في السودان، داعية الأطراف الى ضبط النفس.