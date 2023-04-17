اطنان الكوكائين عائمة في البحر المتوسط

اضطرت عصابات تهريب المخدرات التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين في البحر المتوسط وتركها في عرض البحر بعد أن شعرت بملاحقة ومتابعة الشرطة لها

وجرت الحادثة قبالة الشواطئ الايطالية وقامت الشرطة المحلية بالسيطرة على الشحنة التي تخلت عنها العصابة قبل انتفر من المكان، واشارت مصادر الأمن الإيطالي ان الشحنة المصادرة تزن حوالي 2 طن من الحمولة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.

وحسب الصور التي نشرتها الشرطة فقد ظهرت عشرات الصناديق التي عبئت بالكوكايين عائمة على سطح المياه وقامت قوارب بجر الحمولات في عرض البحر، لكن عند رصدها تخلت عنها وفرت هاربة.