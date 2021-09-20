اعتذار لبناني عن وصف وزير سابق لروسيات واكرانيات بالعاهرات

ابدت الخارجية اللبنانية اعتذارها واسفها العميقين من تصريحات اطلقها وزير سابق بحق السيدات الاوكرانيات والروسيات وهو الامر الذي اثار حفيظة الدولتين المذكورتين .

اعتذار لبناني

وقالت ​وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها نشرته على صفحتها في "تويتر": "صدرت مؤخرا تصريحات بشكل يسيء للسيدات في أوكرانيا وروسيا، وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وشجبها لهذا الأمر الذي يتنافى مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية".

كما أكدت الوزارة "احترامها ودعمها لحقوق المرأة وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين الصديقتين أوكرانيا والاتحاد الروسي".

وئام وهاب يسئ للسيدات

وكان الوزير اللبناني السابق وئام وهاب قد أدلى منذ عدة أيام بتصريح تلفزيوني أساء فيه للمرأة الأوكرانية والروسية، وهو ما أثار غضبا واسعا دفع الحزب الذي ينتمي إليه وهاب لتقديم الإعتذار.