وزير لبناني سابق: الروسيات والاوكرانيات عاهرات.. فيديو

استنكرت السفارة الروسية في لبنان بشدة تصريحاً للوزير السابق وئام وهاب أساء فيه للمرأة الروسية ونعتهن بالعاهرات

وئام وهاب : الروسيات عاهرات

وقال وئام وهاب في حوار تلفزيوني، سرد خلاله ما وصف بـ”نكتة” قالها لرئيس البلاد ميشال عون تقول: “اذا حددنا أن لبنان دولة دعارة علينا أن نأتي بعشرة آلاف من الروسيات والأوكرانيات للعمل فيه”.

السياسي اللبناني #وئام_وهاب يتقيأ عنصرية و ذكورية عالهواء مباشرةً. pic.twitter.com/J8lXXGTTpr — Jad Henry Saad (@JadHSaad1) September 12, 2021

السفارة الروسية تستنكر

وطالبت السفارة الروسية الخارجية اللبنانية باتخاذ “موقف واضح يدين ما ذكره السيد وهاب، أمام الرئاسة الأولى، من عبارات بعيدة عن أخلاقيات الشعب اللبناني”.

وشددت السفارة على أن “الروسيات هن عاملات ومربيات وأمهات وأخوات وزوجات منحنَ كل شيء لوطن عظيم ولرجال تجندوا في سبيل الكرامات وسقطوا شهداء وجرحى في مواجهة الإرهاب من أجل تحرير الشرق من داعش ودعاراته”.

وئام وهاب يغرد موضحا

بعد موجه التنديد والادانة ضد وئام وهاب وتصريحاته، فقد غرد على صفحته على تويتر محاولا تبرير ما تفوه به

من جهتها ذكرت وكالة أنباء "المركزية" أن أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" أصدرت بيانا قالت فيه: "إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولا إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم".

ووصف البيان حسب المصدر، الروسيات بأنهن نساء "من الدرجة الأولى، فهن يستحققن إعجابنا وحبنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي"، مضيفا الإعراب عن "كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فأقتضى التوضيح".