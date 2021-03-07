اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون نحو جازان

قالت وسائل إعلام سعودية بأن التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه جازان جنوبي المملكة.

يأتي هذا تزامنا مع إعلان "أنصار الله" أنها نفذت عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي.

وفي وقت سابق الأحد، قال التحالف إنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثي في صنعاء وعدة محافظات أخرى بعد أن أطلقت الحركة طائرات مسيرة مفخخة صوب المملكة.

وأضاف التحالف في بيان إن ”المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر“.

وكان التحالف قد أعلن أنه دمر عشر طائرات مسيرة مفخخة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

ويشهد النزاع العسكري مؤخرا تصعيدا حادا، حيث أطلق الحوثيون عملية واسعة للسيطرة على محافظة المأرب ضد القوات الحكومية، التي يؤيدها التحالف العربي بغارات جوية.

وعلى خلفية هذه الحلقة الجديدة من المواجهة بين الطرفين كثف الحوثيون هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في السعودية تقول إنها عسكرية، بينما تتهم المملكة الجماعة باستهداف مواقع مدنية.

