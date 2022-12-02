اعترافات زوجة خائنة توقع بعشاقها الأربعة في المغرب

بدأت محكمة مغربية النظر في قضية "خيانة زوجية" تورطت فيها امرأة وأربعة من عشاقها الذين تم اعتقالهم إثر شكوى من الزوج، بعد اكتشافه امر استقبالها لهم في بيته خلال تواجده في عمله الليلي.

وقال موقع "اكادير" الجمعة، ان المحكمة الابتدائية في مدينة اليوسفية وسط المغرب، والتي عقدت الاثنين اول جلسة للنظر في قضية الزوجة والمتهمين الاربعة الاخرين، قررت تأجيل الجلسة الى الاثنين المقبل، لسماع الدفاع.

واضاف الموقع ان المتهمين الخمسة وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ اعتقالهم قبل اسبوعين من قبل الدرك الملكي في منطقة الشماعية غربي مدينة اليوسفية، اثر شكوى من الزوج.

واوضح ان النيابة حققت مع المتهمين على مدى ثلاثة ايام قبل ان تأمر بتوقيفهم واحالتهم الى المحاكمة بتهم "الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال، وانتهاك حرمة منزل ليلا".

حين واجه زوجته بالامر وبالادلة التي توصل اليها، انهارت واعترفت بخيانتها، كما ابلغته بأسماء عشاقها الذين "ضاجعتهم على فراش الزوجية"

ونقل موقع "اكادير" عن مصادر قولها ان المتهمة كانت نسجت علاقات مع "عشاق" دأبت على استقبالهم داخل بيتها "رغم وجود ابنائها الصغار"، ومستغلة في ذلك وجود الزوج في عمله الليلي.

واضافت المصادر ان سلوك المرأة كان استرعى انتباه الجيران، والذين بدأوا يخوضون في سيرتها حتى بلغ الامر زوجها، والذي قام بمراقبتها حتى تيقن من خيانتها، كما انه سأل ابناءه الذين اكدوا له امر استقبال امهم لرجال غرباء في البيت.

وحين واجه زوجته بالامر وبالادلة التي توصل اليها، انهارت واعترفت بخيانتها، كما ابلغته بأسماء عشاقها الذين "ضاجعتهم على فراش الزوجية"، بحسب المصادر.

إثر ذلك، تقدم الزوج بشكوى الى القضاء افضت الى اعتقال الزوجة وعشاقها الاربعة، والذين تبين أن ثلاثة منهم متزوجون.