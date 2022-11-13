علقة جماعية ساخنة لـ"شاذ جنسيا" في شارع عام بالمغرب (فيديو)

تلقى مثلي جنسيا "شاذ" كان يرتدي ملابس نسائية، ضربا مبرحا في الشارع العام بمدينة طنجة المغربية، على يد مجموعة اشخاص قامت الشرطة لاحقا بتوقيفهم، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية الاحد.

واظهر مقطع فيديو الرجل الذي وصفته وسائل اعلام بانه "شاذ جنسيا"، بينما كان يتبادل اللكمات مع شخصين على الاقل في احد شوارع كورنيش طنجة، قبل ان يتكاثر عليه اكثر من اربعة اشخاص وينهالوا عليه بضرب مبرح لا يخلو من قسوة.

ويبدو ان هذا "الشاذ" الذي كان يرتدي فستانا قصيرا جدا، قد استسلم اخيرا، حيث جلس على الارض وهو يمسك بشعره المستعار ويحاول اعادة تثبيته على رأٍسه، بينما اخفى وجهه بسترة سوداء.

مثلي يرتدي ملابس نسائية "سلخوه" في الشارع العام وأمن طنجة يعتقل أربعة أشخاص pic.twitter.com/TjbaaDTkQM — جريدة عبّر.كوم aabbir.com (@maroc_aabbircom) November 13, 2022

وقد واصل المهاجمون رغم ذلك تسديد الركلات واللكمات اليه من دون رحمة، الى ان تدخل بعض المارة ومنعوهم من الاستمرار.

ومع انتشار فيديو الحادثة التي وقعت ليل السبت الأحد، قامت الشرطة بتوقيف اربعة اشخاص،هم ثلاثة قاصرين ورجل بالغ بتهمة "تبادل الضرب والجرح بالشارع العام".