اعترافات مذهلة لقاتلة طفليها في الأردن: خنقتهما لهذا السبب !

كشفت معلومات جديدة السبت، عن ان المرأة التي خنقت طفليها حتى الموت في العاصمة الاردنية عمان الجمعة، كانت اتصلت مع الشرطة للإبلاغ عن جريمتها، وأبلغت المحققين بسبب مذهل لإقدامها على قتلهما.

وتتعارض المعلومات الجديدة مع ما كانت مديرية الامن العام الأردنية اعلنته في بيان الجمعة، حيث قالت انه "ورد ظهر اليوم بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان من أحد الاشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين (طفل ست سنوات وطفلة ثماني سنوات)".

واضاف الناطق الإعلامي باسم المديرية في البيان انه "تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".

والسبت، نقلت وسائل اعلام اردنية (بينها صحيفة "السبيل" وموقعا "سرايا" و"رم") عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله أن الأم "هي من اتصلت بالطوارئ بعد ارتكاب الجريمة، وانتظرت في المنزل حتى وصل الامن والقي القبض عليها".

وأشارت المصادر نفسها الى ان الجريمة وقعت في منطقة سحاب جنوبي العاصمة عمان، وان الأم قالت في اعترافاتها انها خنقت الطفلين لرغبتها بإنهاء حياتهما "حتى يرتاحا منها".

واضافت ان الأم، وهي في العقد الرابع من العمر "لم تعان سابقا من امراض نفسية"، حيث لا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.

ولفتت المصادر الى ان المركز الوطني للطب الشرعي اجرى تشريحا لجثتي الطفلين من قبل لجنة طبية بحضور مدعي عام الجنايات "حيث تبين أن سبب الوفاة يعود إلى الاختناق بكتم النفس"، مضيفة انه "جرى تسليم الجثتين للعائلة لدفنهما وفق الأصول".

وقدوجه مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل للأم، وقرر توقيفها 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد في مركز للإصلاح والتأهيل.

وكانت مدينة الرمثا شمالي البلاد شهدت مطلع الشهر جريمة راحت ضحيتها طفلتان على يد والدهما الذي دفنهما في محيط منزله، واعترف بعد التحقيق معه بضرب إحداهما بواسطة عصا، ما أدى إلى وفاتها ولم يكن منه إلا دفنها، وبعد أيام، توفيت الابنة الثانية نتيجة الضرب فرماها في حفرة إلى جانب المنزل. وفي عجلون (شمالي البلاد).

وفي اليوم نفسه قتل رجل سبعيني ابنيه رمياً بالرصاص نتيجة خلافات مالية سابقة بينهم.

وبحسب بيانات المركز الوطني للطب الشرعي في الأردن، فقد شهدت المملكة قرابة 103 جرائم قتل العام الماضي، بأساليب متنوعة، منها أدوات حادة وإطلاق رصاص وغيرها، فيما سجلت 167 حالة انتحار.

وبحسب التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2021، فقد بلغ معدل ارتكاب الجريمة في الأردن 19 جريمة لكل 10 آلاف نسمة، بواقع 20991 جريمة عام 2021.

أما في عام 2020 فقد سجل التقرير وقوع 90 جريمة قتل عمداً وقصداً، إلى جانب تسع جرائم ضرب أفضى إلى الموت، مبيّناً أنّ عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص، فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً.