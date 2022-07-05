الأردن.. أب يقتل ولديه بالرصاص في ثاني جريمة مروعة خلال يوم واحد

أعلنت مديرية الأمن العام الاردنية ان رجلا في عقده السابع أقدم الثلاثاء، على قتل ولديه رميا بالرصاص في محافظة عجلون شمالي المملكة، وذلك بعد اقل من يوم على قتل أب آخر لطفلتيه قبل ان يدفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا أقصى شمال البلاد.

وقالت مديرية الامن في بيان ان الجريمة وقعت بسبب خلافات سابقة ما بين الأ وابنيه، مضيفة انه "تم فتح تحقيق الحادثة".

وهذه ثاني جريمة مروعة يشهدها الشمال الأردني في غضون 24 ساعة، حيث

وكانت أجهزة الأمن الأردنية كشفت في وقت سابق الثلاثاء، تفاصيل مقتل طفلتين على يد والدهما، بعد أن ضربهما بواسطة عصا، في مدينة الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ”شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا“.

وذكر البيان أن ”معلومات وردت مساء الاثنين لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية، تفيد بأن طليقها الذي يعاني من مرض نفسي، يعنّف أبناءها الأربعة ويضربهم بشكل مستمر، معربة عن خوفها على حياتهم“.

وعلى إثر ذلك، تحركت قوة أمنية إلى مكان سكن المشتكى عليه، وتم ضبطه.

وتابع البيان أنه ”بالبحث عن الأبناء الأربعة، وجدت الأجهزة الأمنية اثنين منهم فقط داخل المنزل، وهما طفل وفتاة، وبالاستماع لأقوالهما أكدا أن والدهما يضربهما باستمرار وأنه تسبب خلال الأيام السابقة بقتل شقيقتيهما البالغتين 9 و12 عاما، بعد ضربهما بعنف بواسطة عصا، ودفنهما بمحيط المنزل“.

وبالتحقيق مع المشتكى عليه ”اعترف أنه قبل عشرة أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها، قبل دفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل“، بحسب البيان.

وأكد البيان استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي على الفور، وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران إلى المستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية.

ولفت إلى أن التحقيق ما يزال جاريا بالحادثة.