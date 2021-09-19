اعتقل الجيش الإسرائيلي آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع، في منطقة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، “الليلة، ألقى الجيش الإسرائيلي ومقاتلو (جهاز الأمن العام-المخابرات) الشاباك، القبض على السجينين الهاربين من سجن جلبوع، في جنين”.

وأضافت “بعد حوالي أسبوعين من المطاردة، عمل مقاتلو حرس الحدود الليلة مع القوات الخاصة من جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي في جنين للقبض على السجينين الهاربين، أيهم كممجي ومناضل انفيعات”.

وبحسب البيان فقد تمكن جهاز الشاباك من تحديد المنزل الذي كان يقيم فيه المطلوبون.

وأضاف “تم القبض على المطلوبَين وهما على قيد الحياة، دون مقاومة، وتم اقتيادهما للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام”. وأضاف البيان أنه تم اعتقال فلسطينيَين اثنين آخرَين، قدما المساعدة للأسيرين.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش، أعادت فجر الأحد، اعتقال آخر أسيرين فرّا من سجن جلبوع، في منطقة جنين.

وذكر مراسل القناة الـ 13 (خاصة) أن مطاردة الأسرى الفارين من سجن جلبوع انتهت بإلقاء القبض على آخر أسيرين في جنين.

مصادر عبرية: "الأسيران كممجي ونفيعات لم يكن معهما سلاح لحظة اعتقالهما". pic.twitter.com/ohSAfyIOHf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021

وقالت القناة إن قوة عسكرية ألقت القبض على الأسيرين، بعد معلومات استخبارية أمدها بها جهاز الأمن العام “الشاباك”.

بحسب يديعوت أحرنوت، فإن قوات اسرائيلية كبيرة من الجيش الإسرائيلي طوّقت أحد البيوت الفلسطينية في جنين، وطلبت من سكانه الخروج منه وتسليم أنفسهم، وكان منهم الأسيرين الفارين.

وأفادت الصحيفة أن احتجاجات فلسطينية اندلعت عقب اعتقال الأسيرين، تخللها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار على القوات الإسرائيلية.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فر ستة أسرى فلسطينيين عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، وهم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.