اعتقال ابنة شقيقة مرشد ايران الأعلى

اعتقل في ايران الأربعاء ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي، فريدة مرادخاني، وهي ابنة بدري أخت خامنئي التي اختلفت مع عائلتها في الثمانينيات وهربت إلى العراق في ذروة الحرب بين البلدين، وانضمت إلى زوجها رجل الدين المعارض علي طهراني، الذي ولد باسم علي مرادخاني أرانغيه.

وجاء اعتقال مرادخاني عقب تسجيلها مقطع فيديو وصفت فيه السلطات التي يقودها خالها بـ "النظام المجرم وقاتل الأطفال".

وقال محمود مرادخاني، شقيق المعتقلة فريدة عبر منصة " تويتر": "اعتقلت الأربعاء بعدما توجهت لمكتب المدعي العام بناء على استدعائها للمثول أمام مكتب الادعاء في طهران.

ونددت فريدة مرادخاني عبر الفيديو بـ "القمع الواضح والصريح" الذي يتعرض له الإيرانيون، وانتقدت تقاعس المجتمع الدولي، ودعت الحكومات الأجنبية إلى قطع كل علاقاتها بطهران، بسبب حملة القمع العنيفة التي تقوم بها السلطات لقمع الاحتجاجات الحاشدة التي أطلقت شرارتها وفاة شابة وهي قيد احتجاز الشرطة.