اعتقال المنسق الأمني لرئيس هايتي للتحقيق حول اغتياله

ألقت الشرطة الوطنية الهايتية القبض على المنسق الأمني للرئيس جوفينيل مويس.

ووضع جان لاغيل سيفيل في العزل في المفتشية العامة، من ثم نقل إلى ما خلف القضبان في سجن في منطقة دلماس القريبة من بور أو برنس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماري ميشيل فيرييه لوكالة فرانس برس "أؤكد أن جان لاغيل سيفيل أوقِف الاثنين على يد الشرطة في إطار التحقيق حول اغتيال الرئيس جوفينيل مويس"

ووعد رئيس وزراء هايتي الجديد، أرييل هنري، بتقديم قتلة مويس إلى العدالة.

وكان مفوض الحكومة في العاصمة، بيد فورد كلود، قد طلب في وقت سابق من دوائر الهجرة منع أربعة عناصر من الشرطة الوطنية الهايتية، مسؤولين عن أمن الرئيس، من مغادرة البلاد.

ويتعلّق الأمر بمفوّض الشرطة ديميتري هيرار رئيس وحدة الأمن العام في القصر الوطني، ومفوّض الشرطة لياندر بيير عثمان مسؤول وحدة الأمن الرئاسي، وبول إيدي المفتّش الرئيسي المسوؤل عن وحدة نخبة مكلفة حماية الرئيس، بالإضافة إلى جان لاغيل سيفيل المنسّق العام للأمن الرئاسي.

وفي إطار التحقيق المتعلّق باغتيال الرئيس، أصدرت الشرطة الاثنين أيضًا مذكّرة بحث تستهدف وينديل كوك ثيلوه، وهي قاضية في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائيّة في البلاد. وكانت القاضية قد أحيلت إلى التقاعد بقرار من مويس.

وأعرب الهايتيون عن صدمتهم لاعتبارهم أن الأشخاص المكلفين حماية الرئيس ومقر إقامته خذلوه. وتعاني الدولة الكاريبية الفقيرة من الجرائم ووجود عصابات نافذة، وهي مشكلات تفاقمت خلال رئاسة مويس.

وحتى الآن، أوقف أكثر من 20 شخصا، معظمهم كولومبيون، وتقول الشرطة إن المؤامرة دبرها هايتيون لديهم طموحات سياسية وعلاقات خارجية.

لكن الغموض لا يزال يخيّم على القضية.