اعتقال امرأة بعد تهديد بتفجير قنبلة في مستشفى بفرنسا
ارشيف
اعتقلت الشرطة في بلدة دونكيرك بشمال فرنسا الاربعاء، امراة بعد تهديد بوجود قنبلة في مستشفى بالبلدة.
وكانت صحيفة محلية قد ذكرت بموقعها على الإنترنت أن امرأة هددت بتفجير قنبلة بموقع المستشفى، وأن الشرطة طوقت المنطقة.
وقالت الشرطة ان المراة تحت سيطرتها.
وكانت صحيفة لافوكس دي نورد قالت ان المراة هددت بتفجير قنبلة.
وأظهرت صور منشورة على حساب الصحيفة بموقع تويتر سيارات شرطة وقد أغلقت المنطقة.
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