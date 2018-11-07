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اعتقال امرأة بعد تهديد بتفجير قنبلة في مستشفى بفرنسا

اعتقال امرأة بعد تهديد بتفجير قنبلة في مستشفى بفرنسا
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