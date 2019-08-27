اعتقال داعشي شارك في تحطيم آثار متحف الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على "داعشي" شارك في تحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المدينة.

أعلن ، عن إلقاء القبض على "داعشي" شارك في تحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المدينة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في بيان صحفي الثلاثاء إن "قوة مشتركة من مديرية شؤون أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بنينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، الذي جاء باعترافاته قيامه بتهديم وتخريب الآثار الموجودة في متحف الموصل".

وأضاف أن "الملقى القبض عليه ظهر في إحدى إصدارات تنظيم داعش، خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل".

وأشار اللواء معن إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة حي تل الرمان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

