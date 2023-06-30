اعتقال رجل بحوزته اسلحة ومتفجرات قرب منزل اوباما

اعتقلت الشرطة الاميركية رجلا بعد العثور في شاحنته على اسلحة وذخائر ومواد تدخل في صناعة المتفجرات قرب منزل الرئيس الاسبق باراك اوباما في واشنطن، بحسب ما افاد مسؤولون الجمعة.



وقال المسؤولون ان الرجل شارك في احداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وانه ملاحق قضائيا على خلفية شكوى تقدمت بها زوجة شرطي اقدم على الانتحار بعد تلك الاحداث.



وقالت صحيفة واشنطن بوست انه عثر داخل شاحنة صغيرة يقودها تايلور تورانتو على اسلحة وذخائر ومواد متفجرة لدى اعتقاله بناء على مذكرة صادرة على خلفية احداث الكابيتول، مشيرة الى انه حاول الفرار في بداية الامر.

ولم يتضح ما اذا كان اوباما داخل المنزل حينها.

وكانت السلطات اعتقلت رجلا خارج منزل عضو المحكمة العليا بريت كافانو في ماريلاند، فيما قالت الشرطة انه كان يحمل بندقية ويطلق التهديدات.

وبعد مرور اكثر من عامين على اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس "الكابيتول" في واشنطن، لا تزال الشرطة الفدرالية تبحث عن 350 شخصا تورطوا في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

وخلال الشهور ال 24 الأخيرة، تم توقيف أكثر من 1000 شخص، حوكم أكثر من ثلثهم بتهم "الإقتحام" للكونغرس وإثارة الفتنة.

وتواصل الشرطة البحث عن 250 من المشتبهين الذين ارتكبوا اعمال عنف ضد عناصر من الشرطة، ومن بينهم شخص وضع قنبلة يدوية الصنع قرب المبنى عشية الهجوم.

وتتركز الملاحقات على الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في هجوم السادس من كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم المئات من أنصار "ترامب" مبنى الكونغرس، وأثاروا الفوضى فيه، في وقت كان النواب يصادقون على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

