اعتقال زوجين سوريين في لبنان بتهمة بيع طفلتهما

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني الخميس، اعتقال زوجين سوريين أقدما على بيع طفلتهما حديثة الولادة، شرقي البلاد.

ووفق بيان قوى الأمن الداخلي اللبناني، "أقدم زوجان سوريان على بيع طفلتهما حديثة الولادة، بالاشتراك مع 3 آخرين في قضاء بعلبك (شرق)".

وأفاد البيان بأن "التحقيقات مع الموقوفين كشفت أن زوجين سوريين أقدما على بيع طفلتهما إلى مواطن لبناني، بواسطة أحد الأشخاص وشقيقته (يحملان الجنسية السورية)".

وأوضح أن عملية البيع تمت "مقابل مبلغ قدره 7 ملايين ليرة كدفعة مقدمة، وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى البالغة 20 مليون ليرة، إضافة الى 5 ملايين ليرة عند استلام المولودة (إجمالي 1500 دولار)".

وأضاف أنه "تم توقيف الأشخاص الخمسة (4 سوريين وواحد لبناني) وإيداع الطفلة حديثة الولادة في إحدى جمعيات رعاية الأطفال".

ويعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري وفق تقديرات رسمية، حوالي 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعا معيشية صعبة.