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اعتقال سعودية تتسول لزيادة متابعيها على سناب شات

منشور 25 تمّوز / يوليو 2022 - 06:21
تصل عقوبة المتهمة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال
تصل عقوبة المتهمة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال

اعتقلت الشرطة السعودية ، مواطنة كانت تتسول فيما تتحدث باللغة البنغالية، واشارت الى ان المتهمة اقرت بفعلتها ليس بدافع الحصول على المال انما لجذب المزيد من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات

ووفقا لمقطع على حساب الأمن العام بـ"سناب شات" قامت شرطة منطقة مكة بإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها

وتفاعل نشطاء سعوديين مع "مقطع الفيديو"، واعادوا نشره، ووصف بعضهم الواقعة بأنها "غريبة".

 

 

وقد تصل عقوبة المتهمة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معا، في حال ممارسة التسول ضمن "جماعة منظمة" وفق ما يشير اليه القانون في المملكة 

 


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