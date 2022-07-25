اعتقال سعودية تتسول لزيادة متابعيها على سناب شات

اعتقلت الشرطة السعودية ، مواطنة كانت تتسول فيما تتحدث باللغة البنغالية، واشارت الى ان المتهمة اقرت بفعلتها ليس بدافع الحصول على المال انما لجذب المزيد من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات

ووفقا لمقطع على حساب الأمن العام بـ"سناب شات" قامت شرطة منطقة مكة بإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها

وتفاعل نشطاء سعوديين مع "مقطع الفيديو"، واعادوا نشره، ووصف بعضهم الواقعة بأنها "غريبة".

في حادثة غريبة :#تم_القبض على مواطنة قامت بنشر مقطع وهي تتحدث بلغة ( بنقلاديشية ) تحاول من خلاله زيادة عدد متابعينها واستعطاف المارة بأحد الأماكن العامة في #جدة والتسول كذلك بطريقة غير مباشرة ...



هذا هو البيان كما تم نشره عبر #سناب_الداخلية pic.twitter.com/gljO8o7soN — فهد المسعودي (@Fahad_Almasoudi) July 24, 2022

وقد تصل عقوبة المتهمة إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معا، في حال ممارسة التسول ضمن "جماعة منظمة" وفق ما يشير اليه القانون في المملكة