اعتقال سعودي قرأ القرآن بصوت عال في مكان مختلط

اعلنت الشرطة السعودية القبض على رجل بتهمة التحدث بصوت عال في مكان عام والتصرف بشكل مخالف للآداب العامة، وقالت وزارة الداخلية ان ما قام به الرجل سبب ازعاج لدى الحاضرين على الرغم من انه مان يقرأ ايات من القرآن الكريم

ونشرت وزارة الداخلية السعودية جزءا من مقطع فيديو، كان قد تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع يظهر رجلا في العاصمة الرياض يتلو آية من القرآن تبين ان الاختلاط بين الرجال والنساء محرم



وظهر الشاب وهو يتلو الآية رقم “10” من سورة “البروج”:” إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ”، في حين حاول البعض من الشباب منعه من الاستمرار.

أناشد الإخوةالكرام ولكل من بيده الصلاحية والاختصاص بما يخص #الذوق_العام بالاكتفاء بمناصحةالشاب وأخذ عليه تعهدبعدم تكرار ذلك الشاب ماهو إلاحارس أمن سعودي يعمل براتب بسيط وأخذته الحماسة الزائده والغيرة ولم يكن معد لذالك لأنه كان يقرأ نصوص من جواله شاب يافع يحتاجه الوطن

#صباح_الخير pic.twitter.com/R261EQuvqG — كاتب رأي / أيمن غلمان (@live1room) August 13, 2022

وعقب تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أعلنت شرطة الرياض عن إلقائها القبض على مواطن ظهر يتحدث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام!

ووفق الداخلية السعودية فقد تسبب الفعل في رد فعل عنيف، إذ اشتكى عدد من الأشخاص عبر الإنترنت من أن تلاوة القرآن في السعودية يبدو الآن أنها لا تتماشى مع الذوق العام.

وتمكن الرجال والنساء السعوديون في السنوات الأخيرة، من الاختلاط في الأماكن العامة على عكس عقود من الفصل بين الجنسين، بعد سياسة الانفتاح التي انتهجها ولي العهد محمد بن سلمان والذي الغى بموجبها العشرات من العادات المتشددة السابقة