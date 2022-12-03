اعتقال صحفي مزيف نشر صور جنسية مفبركة لملك المغرب وعائلته

وضعت السلطات الامنية المغربية مشبوة رهن الحبس الاحتياطي متهمة اياه بالتشهير ومحاولة ابتزاز العائلة المالكة في البلاد، حيث نشر صورا جنسية مزيفة ومفبركة للعائلة المالكة المغربية

وقالت مصادر امنية مغربية ان المتهم انشئ عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر الصور، واشارت المصادر المغربية الى ان الموقوف كان هدفه تصفية حسابات مع أحد خصومه السياسيين.

وقالت صحيفة الصباح المغربية ان المتهم ادعى انه صحفي ، استغل شبكات التواصل الاجتماعي من اجل تشويه سمعة سياسيين ومسؤولين في البلاد كانو حتى وقت قريب من اعداءه وخصومه السياسيين ، حيث انشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك باسم رئيس محافظة تمارة ونشرت عليه صورا لأفراد من العائلة الملكية، وصفتها الجريدة بأنها "غير أخلاقية".

وبعد نحو اسبوعين من البحث والتحري تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال المشتبه فيه ووجهت اليه "الابتزاز وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به"، وبعد ادعاء المتهم بانه صحفي مطالبا بالتعامل معه وفق قانون الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، اتضح للقضاء بانه غير مدرج على لوائح الصحفيين والاعلاميين الرسميين في البلاد