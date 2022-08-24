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فيديو: ملك المغرب محمد السادس سكران في شوارع باريس

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 06:34
صورة لملك المغرب محمد السادس سكران في حواري باريس
صورة لملك المغرب محمد السادس سكران في حواري باريس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملك المغرب محمد السادس الذي يحمل لقب (امير المؤمنين) وقد بدا عليه السكر الشديد في شوارع باريس ، الا انه لم يعرف وقت تصوير الفيديو 

 

وحاول حراس الملك منع المصورين من التقاط الصور فيما كان الملك يترنح، وبالكاد يقف على قدميه ، الا ان احد الخبثاء تمكن من اقتناص مقطع صغير للملك وقد كان في وضع مزري 

 

وكان الملك يرتدي لباسا شبابيا (كاجول) الى جانب اصدقاء مقربين منه وقالت مواقع المعارضة ان من بينهم الاخوة زعيتر الذين تتهمهم المخابرات المغربية عبر مواقعها الالكترونية الاعلامية المقربة منها بافساد اخلاق الملك والتسلل الى القصر بشكل دائم 

والاخوة زعيتر هم التوام ابو بكر محترف فنون القتال وعمر مدرب المصارعة (33 عاما) وشقيقهم الاصغر عثمان المصارع المحترف ، وكانو قد ادينو بممارسة البلطجة والعربدة والتعدي على رجال الاعمال وحكم عليهم بالسجن لشهور مع وقف التنفيذ 


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