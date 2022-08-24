فيديو: ملك المغرب محمد السادس سكران في شوارع باريس

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملك المغرب محمد السادس الذي يحمل لقب (امير المؤمنين) وقد بدا عليه السكر الشديد في شوارع باريس ، الا انه لم يعرف وقت تصوير الفيديو

ملك المغرب الاقصى 🇲🇦 سكران في شوارع باريس يحمل كأس الخمر في يده و حراسه يحاولون منع التصوير، و يبدو محاطًا بصديقه زعيتر.

هذا يسمونه عندهم "امير المؤمنين يركعون له" ربما سيعرفون "اين الثروة" pic.twitter.com/z3UImhkuKX — Zeini Ali Taleb 🇪🇭 زيني علي طالب (@zeinialitaleb1) August 24, 2022

وحاول حراس الملك منع المصورين من التقاط الصور فيما كان الملك يترنح، وبالكاد يقف على قدميه ، الا ان احد الخبثاء تمكن من اقتناص مقطع صغير للملك وقد كان في وضع مزري

وكان الملك يرتدي لباسا شبابيا (كاجول) الى جانب اصدقاء مقربين منه وقالت مواقع المعارضة ان من بينهم الاخوة زعيتر الذين تتهمهم المخابرات المغربية عبر مواقعها الالكترونية الاعلامية المقربة منها بافساد اخلاق الملك والتسلل الى القصر بشكل دائم

والاخوة زعيتر هم التوام ابو بكر محترف فنون القتال وعمر مدرب المصارعة (33 عاما) وشقيقهم الاصغر عثمان المصارع المحترف ، وكانو قد ادينو بممارسة البلطجة والعربدة والتعدي على رجال الاعمال وحكم عليهم بالسجن لشهور مع وقف التنفيذ