اعتقال عشرات الدبلوماسيين وموظفي الخارجية التركية

رغم مرور اكثر من 3 سنوات على محاولة الانقلاب المزعومة على الرئيس رجب طيب اردوغان، ما تزال الاجهزة الامنية تمارس عمليات الاعتقال في صفوف الكوادر السياسية والفنية والاجتماعية في البلاد

ومؤخرا وبعد ان نال الجيش النصيب الاكبر من عمليات الاعتقال فقد أمرت السلطات التركية باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة

وقالت السلطات التركية ان المعتقلين ينتمون لـ فتح الله غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، وقالت وكالة "الأناضول" "توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة".

وأضافت أن الشرطة اعتقلت 91 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 42 إقليما بينما تتعقب الباقين.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت محاولة الانقلاب.