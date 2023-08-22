اعتقال فتاة سعودية نشرت مقاطع مخلة

اوقفت الاجهزة الامنية السعودية إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقاطع مخلة تضمنت ألفاظًا تصل إلى القذف، حيث اكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه جرى إحالة المستخدمة للنيابة العامة، وذلك لمخالفتها ضوابط المحتوى الإعلامي.

وقالت الهيئة ان هذا الاجراء ياتي بهدف حماية مصالح المجتمع والمتابعين والمساهمة في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف.

وتشدد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفاديًا للعقوبات، وقدمت للمقيمين والمواطنين في السعودية الرقم 920004242 للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية

كشفت النيابة العامة أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين السلوكيات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية يعد من الأوصاف التي تستوجب العقوبات الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ويعاقب مرتكبي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي بعقوبتين هما السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.