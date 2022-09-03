اعتقال قائد طائرة هدد بإسقاطها على متجر لوول مارت بولاية مسيسبي (فيديو)

اعتقلت الشرطة في ولاية مسيسبي الاميركية السبت، قائد طائرة صغيرة كان حلق في أجواء مدينة تويبلو ومحيطها لعدة ساعات مهددا بإسقاطها على أحد متاجر سلسلة وول مارت في المدينة، وذلك قبل ان يهبط بها بسلام.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق السبت، إن قائد الطائرة هدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة وول مارت، ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وأعلنت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغا بالتهديد وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت في بيان على فيسبوك “مع تحرك طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو”.

Alerta en Tupelo, Mississippi. Un hombre robó una aeronave y sobrevuela hace horas la ciudad. Según la policía, amenazó con estrellarla en una tienda Walmart. Varias zonas han sido evacuadas y calculan que está cerca de agotar el combustible.pic.twitter.com/AWPSC6Ox8S — Alejandro Figueredo (@afigue2010) September 3, 2022

وأضافت أنه تم إخلاء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق الناس.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض.

وذكرت صحيفة ديلي جورنال أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.