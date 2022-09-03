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اعتقال قائد طائرة هدد بإسقاطها على متجر لوول مارت بولاية مسيسبي (فيديو)

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:59
اعتقال قائد طائرة هدد بإسقاطها على متجر لوول مارت بولاية مسيسبي

اعتقلت الشرطة في ولاية مسيسبي الاميركية السبت، قائد طائرة صغيرة كان حلق في أجواء مدينة تويبلو ومحيطها لعدة ساعات مهددا بإسقاطها على أحد متاجر سلسلة وول مارت في المدينة، وذلك قبل ان يهبط بها بسلام.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق السبت، إن قائد الطائرة هدد بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة وول مارت، ما أدى إلى إخلاء المتجر.

وأعلنت شرطة مدينة توبيلو في مسيسبي أنها تلقت بلاغا بالتهديد وبدأت في التحدث مباشرة إلى الطيار.

وقالت في بيان على فيسبوك “مع تحرك طائرة من هذا النوع تكون منطقة الخطر أكبر بكثير حتى من توبيلو”.

وأضافت أنه تم إخلاء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق الناس.

ونُشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر طائرة صغيرة تحلق في دوائر على ارتفاع منخفض.

وذكرت صحيفة ديلي جورنال أن الطيار يعمل في مطار توبيلو.

كلمات دالة:مسيسبيالولايات المتحدةوول مارتتويبلو

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