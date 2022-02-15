اعتقال مدير مدرسة اندونيسي اغتصب 13 طالبة

حكمت محكمة إندونيسية، الثلاثاء، بسجن مدير مدرسة داخلية إسلامية مدى الحياة لاغتصابه 13 طالبة خلال خمس سنوات، بعضهن حملن ووضعن أطفالا

واتهم ويراوان باغتصاب 13 طالبة على الأقل، تتراوح أعمارهن بين 11 و 14 عاما، بين عامي 2016 و2021 داخل المدرسة، أو في فنادق، أو شقق مستأجرة، بحسب لائحة الاتهام.

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن تسع فتيات حملن من المعتدى عليهن نتيجة للاغتصاب، ووضعن أطفالهن.

وأقر المتهم هيري ويراوان، وهو مدير مدرسة الفتيات بمدينة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية، بفعلته، واعتذر لضحاياه وعائلاتهن أثناء المحاكمة.

وأثارت القضية غضبا واسع النطاق بسبب حالات الاغتصاب، وطول المدة التي وقعت فيها.

وبدأت شرطة جاوة الغربية التحقيق في القضية، واعتقلت ويراوان في مايو الماضي عندما توجه والدا إحدى الضحايا إلى الشرطة.

كما أمرت الهيئة وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بدفع 331 مليون روبية (23200 دولار) كتعويض للضحايا، وما بين 600 و 6000 دولار للعلاج الطبي والنفسي لكل فتاة.