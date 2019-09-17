اعتقال مراهقة اميركية خططت لقتل 400 شخص

اعلنت الشرطة الأمريكية عن اعتقال فتاة هددت بإطلاق النار على الجميع في مدرستها السابقة وقتلهم بمتعة ومرح

وذكرت الشرطة أن الفتاة أليكسيس ويلسون البالغة من العمر 18 عاما، أبلغت زملاءها بأنها "ستطلق النار على 400 شخص من أجل المتعة والمرح" وعرضت عليهم مشاهد شريط فيديو تظهر فيها مهارتها وهي تطلق النار بشكل عشوائي من بندقية آلية اشترتها حديثا ، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز".

وعثرت الشرطة على بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة لها في منزل هذه الفتاة بعد تفتيشه.

وقال شريف الشرطة، عرفت والدة ويلسون أن ابنتها كانت تمتلك أسلحة، لكنها لم تعر ذلك أي أهمية، لأن "أليكسيس كانت دائما تستخدم السلاح وتطلق النار، كما كانت تخرج للصيد سابقا".

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، تم سابقا طرد الفتاة من المدرسة التي هددت بارتكاب مجزرة فيها بسبب مشاركتها في عدة حوادث عنف.

وتتكرر في الولايات المتحدة، حيث يسمح بشراء الأسلحة النارية، حالات إطلاق النار في الأماكن العامة، بما في ذلك في المدارس.

وأفاد موقع Mass Shooting Tracker، بمقتل 94 شخصا وإصابة 292 آخرين، فقط في أغسطس من هذا العام، نتيجة إطلاق النار في الأماكن العامة في الولايات المتحدة.