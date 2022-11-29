اعتقال مسؤول اميركي مثلي متلبسا بسرقة حقيبة ملابس نسائية

القت السلطات الامنية الاميركية القبض على نائب مساعد رئيس مكتب إدارة الوقود المتسنفد والنفايات بوزارة الطاقة الأمريكية، اثناء سرقته حقيبة ملابس نسائية،

واعتقل سام برينتون، وهو اول متحول جنسي يتم تعيينه في الإدارة الفيدرالية الأمريكية بعد ان أصبح متهما بسرقة أمتعة أحد الركاب في مطار مينيابوليس وفقا لما نقله موقع "فوكس نيوز".

واشتكت الراكبة فيرا برادلي بشكوى جنائية، في 26 أكتوبر، تتهم فيها أن برينتون بأخذ حقيبتها بقيمة 2325 دولارا من عربة الأمتعة بمطار مينيابوليس في 16 سبتمبر، ومع التحقيقات ومراجعة الفيديو الخاص في المطار تعرفوا على برينتون وهو يأخذ الحقيبة ثم أزال العلامة التي تحدد مالك الحقيبة، بل انه اقدم على استخدام الحقيبة المسروقة في اكثر من رحلة