اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق البنتاغون (فيديو)

اعلنت السلطات الاميركية الخميس، اعتقال عضو في الحرس الوطني الجوي على صلة بتسريب وثائق البنتاغون السرية، بحسب ما نقلته شبكة "سي ان ان" عن مسؤول مطلع على التحقيقات في القضية.

وعرضت الشبكة لقطات لعملية الطيار في الحرس الوطني جاك تيكسيرا (21 عاما) الذي قالت انه المشتبه به الأول في تسريب الوثائق المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

واضافت ان عملية الاعتقال جاءت في اثر عمليات تحر وتقص حثيثة قامت بها الحكومة الاميركية لتحديد هوية مسرب الوثائق التي نشرت اول مرة عبر منصة تواصل اعلامية تشتهر بالعاب الفيديو.

🚨#BREAKING: A Air National Guard member has been taken into custody due to a classified documents discord leak



📌#Dighton | #Massachusetts



Just moments ago Law enforcement and other Federal agents agencies have made an arrest and searched the home of a 21-year-old Jack… pic.twitter.com/cD6bo7EkYa — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 13, 2023

وكان الرئيس الاميركي جو بايدن اعلن في وقت سابق الخميس، ان التحقيقا في قضية تسريب وثائق البنتاغون السرية يقترب من التوصل الى اجابات حول هوية من يقف وراء هذا التسريب.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين بعيد لقائه الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز في دبلن أنّ “التحقيق جار” وعلى وشك التوصل لاجابات على ما يبدو.

Bombshell arrest follows most embarrassing US intelligence leak for a decade pic.twitter.com/qyCpRYvpDh — News News News (@NewsNew97351204) April 13, 2023

والوثائق في غالبيتها تتعلق باوكرانيا، فيما يشير بعضها الى قضايا اخرى من بينها مراقبة واشنطن لحلفائها. وقد تسبب تسريبها في حالة هلع في اوساط المسؤولين الاميركيين الذين يبذلون مساع حثيثة لطمأنة حلفائهم بعد هذه الفضيحة.

وتقول تقارير ان الكثير من الوثائق المسربة قد اختفت عن الانترنت في ظل الجهود المحمومة من قبل واشنطن لحذفها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق الخميس، إن التحقيق لا يزال جاريا، وأنه يتم حاليا دراسة المشكلات المتعلقة بالأمن القومي.

واكدت جان بيير أنه يتم أخذ الأمور على محمل الجد، لتقليل التأثير، الذي قد ينجم عن نشر هذه الوثائق على الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

OG

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت الاربعاء، أن الشخص الذي يقف وراء التسريبات يزعم أنه عمل في قاعدة عسكرية، وقام بالنشر في تجمع مكون من حوالي 20 شخصا على منصة ديسكورد المشهورة بين اللاعبين وذلك عبر رسالة تحتوي على اختصارات ومصطلحات غريبة خلال العام الماضي.

وتلا ذلك مئات الرسائل الأخرى التي نشرت على مدار أشهر عدة من قبل المسرب الذي يعرف على المنصة باسم OG.

ورغم ان الكثير من التسريبات متداولة على الانترنت منذ اشهر، لكنها بدأت استقطاب اهتمام وسائل الاعلام الاسبوع الماضي.

وصدمت هذه التسريبات البنتاغون الذي وصف نشر تلك الوثائق بانه خرقا يشكّل "خطرا جسيما" على الأمن القومي، معلنا عن فتح تحقيق جنائي في الواقعة.

وتتنبأ احدى الوثائق المسربة بفشل هجوم مضاد تعتزم القوات الاوكرانية تنفيذه في مواجهة الجيش الروسي، مشيرة في السياق الى ان التحصينات الروسية ونقص التدريبات والذخائر لدى الجانب الاوكراني سيكون من شأنها اضعاف الهجوم ومقاقمة الخسائر البشرية في صفوف قوات كييف.