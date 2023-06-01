اعتقال معلمة مارست الجنس مع تلميذ وارسلت له صورها العارية

في فضيحة جنسية جديدة شهدتها المدارس الاميركية مؤخرا، قررت ادارة مدرسة فصل مساعدة معلمة تعمل لديها اثر اعتقالها من على خلفية اقامتها علاقة غرامية مع تلميذ كانت اوقعته في حبائلها بعدما ارسلت اليه فيديوهاتها العارية عبر سناب شات.

وكانت ميغان كارليل المساعدة التعليمية في مدرسة إليزابيثتاون الإعدادية، والتي تبلغ من العمر 37 عاما، قامت بمراودة تلميذ عمره 15 عاما عن نفسه أثناء تواجده تحت مراقبتها خلال توقيفه في المدرسة في 28 نيسان/أبريل الماضي وفقا لادارة شرطة المنطقة الشمالية الغربية لولاية بنسلفانيا.

ويشتبه في ان كارليل تواصلت مع التلميذ عبر سناب شات بعد انتهاء الدوام في اليوم الذي شهده توقيفه في المدرسة.

وبدأ الاثنان في التحدث عن امور جنسية عبر التطبيق قبل ان ترسل كارليل صورا فاضحة لنفسها الى التلميذ وصديق اخر له في السادسة عشرة من العمر.

لقاء غرامي داخل السيارة

وفي نفس الليلة قامت المعلمة باصطحاب تلميذها بسيارتها الى موقف سيارات خال حيث مارسا الجنس.

وبعد موعدهما الغرامي في السيارة، ارسلت المعلمة للتلميذ عشرين دولارا حتى يشتري طعاما وعبوات سيجارة الكترونية، والتي قدمتها له في اليوم التالي.

بيان الشرطة حول المعلمة ميغان كارليل

وفي غضون ذلك، كان صديق التلميذ يقدم للشرطة لقطات الفيديو والصور المرسلة عبر سناب شات، والتي قامت الاخيرة باستخدامها كدليل عندما قام التلميذ بالابلاغ عن الواقعة في الثالث من الشهر الماضي.

وافادت الشرطة بان التحقيق توصل كذلك الى ان الصور والفيديوهات التي التقطتها كارليل لنفسها تم ارسالها ومشاركتها من قبل عدد غير محدد من التلاميذ الاخرين في مدرسة إليزابيثتاون.

فصل فوري

وتم اعتقال كارليل في 25 ايار/مايو، حيث تم ايداعها من حينها في سجن المقاطعة في لانكاستر، وجرى ربطها بكفالة مقدارها 200 الف دولار.

وتواجه كارليل تهما عدة من بينها الفعل الجنسي المنحرف بالاكراه، والاعتداء الجنسي المجرّم قانونا، وارسال مواد ذات طبيعة جنسية الى قاصر.

وقالت مدرسة إليزابيثتاون في بيان عقب اعتقال المعلمة ان الاخيرة لم تعد تعمل لديها اعتبارا من الان فصاعدا، مضيفة انها تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها السلطات.