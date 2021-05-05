اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة بنابلس

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء- الخميس، اعتقال فلسطيني قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار، الأحد الماضي، قرب حاجز عسكري، شماليّ الضفة.

وجاء في بيان صدر عن “الشرطة الإسرائيلية “مع نهاية أنشطة استخبارية وميدانية مكثفة قام بها جهاز الأمن العام- الشاباك، وجيش الدفاع وشرطة كيان الاحتلال، تم القاء القبض على منفذ عملية مفترق تفوح (حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس).

وأشار البيان أنّ “المنفذ هو منتصر شلبي البالغ 44 عاماً، من سكان قرية ترمسعيا، بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، وغير منتمي لأي منظمة”

ونوه البيان أنّ المعتقل كان في قرية سلواد بمحافظة رام الله، مشيراً أنه “تمت إحالته للتحقيق”.

وقبل صدور بيان الشرطة بفترة وجيزة، أعلن كيان الاحتلال عن مقتل مستوطن إسرائيلي، متأثرا بإصابته خلال عملية إطلاق النار المذكورة.

وأعلن جيش الاحتلال، الأحد، إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين جرّاء العملية نفسها.

والإثنين، قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الجيش “قام بتعزيز نشاطاته العملياتية في الضفة للعثور على مطلقي النار”.

ومساء الأربعاء، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية، شمالي الضفة، عقب اقتحام قوة إسرائيلية بلدة أودلا، قرب مدينة نابلس، بحثاً عن منفذي عملية حاجز زعترة. (الأناضول)