اعتقال نائب هندي اساء للنبي محمد

اعتقلت اجهزة الامن الهندية نائبا من الحزب الحاكم، بتهمة اهانة النبي "محمد" (ص)، من خلال تعليقات وذلك بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية مع الدول الاسلامية كما اطلقت شرارة احتجاجات واسعة من المسلمين في البلاد

وكان "راجا سينغ" العضو في حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي عُرف بخطبه التحريضية، قد نشر تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مهينة للنبي. وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا اعتقال "سينغ" في ساعة مبكرة الثلاثاء.

وجاءت تصريحات "سينغ" في إطار هجوم لاذع على "منوّر فاروقي"، الممثل الكوميدي المسلم الشهير الذي تعرض للمضايقة والتهديد من جانب قوميين هندوس بسبب محتوى مواضيعه الديني.

وكان "فاروقي" قدم عرضا في حيدر أباد الأسبوع الماضي. وذكر الموقع الإخباري إنديا توداي أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

وقتل شخصان في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في الشهر نفسه، بينما تم توقيف رجلين مسلمين بتهمة القتل المروع لخياط هندوسي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييدا لشارما.