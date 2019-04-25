اعتقال والد انتحاري والتفجيرات تطيح بـ وزير دفاع سريلانكا

استقال وزير دفاع سريلانكا، هيماسيري فرناندو، من منصبه، بعد ان حمل نفسه مسؤولية التفجيرات الانتحارية التي وقعت يوم الأحد الماضي

وقال الوزير لوكالة رويترز أنه لم يخفق في شيء، لكنه يتحمل مسؤولية إخفاقات بعض المؤسسات وذكر أن الأجهزة الأمنية كانت تستجيب على نحو فعال لمعلومات مخابرات لديها عن احتمال وقوع الهجمات قبل حدوثها، وتابع قائلا "كنا نعمل على ذلك. كل هذه الأجهزة كانت تعمل على ذلك".

وقالت الهند انها حذرت سريلانكا قبل ساعات من وقوع الهجمات الا ان الاجهزة الامنية لم تتخذ احتياطاتها

اعتقال والد منفذ

الى ذلك قال رئيس الوزراء في سريلانكا إن والد اثنين من الانتحارييناعتقل لتورطه بمساعدة نجليه

واشار رانيل ويكريميسنغ أنه مازال هناك متهمون هاربون وربما يكون لديهم متفجرات.

في الوقت نفسه، أصدرت الشرطة مناشدة عامة للعثور على ثلاث نساء ورجل يشتبه في تورطهم في الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.