اعتقال 110 مشتبه بتورطهم بحادثة تسمم طلاب ايران

البوابه - اعتقلت الشرطة في أزيد من 110 أشخاص من قبل جهاز الاستخبارات على خلفية أحداث التسمم الأخيرة في المدارس.

وأشار اللواء سعيد منتظر المهدي المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، إلى وجود عدد من حالات التسمم حقيقية لافتا إلى أن غالبية الآخرين تأثروا بعوامل نفسية قائمة على الخوف، وفقا لوكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.

وبحسب المهدي، فإن المعتقلين أثاروا الرعب في نفوس الطلاب مستخدمين قنابل ذات رائحة كريهة وأشياء مماثلة، حيث تم جمع نحو 9000 قنبلة ذات رائحة كريهة ومنع بيعها.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية التعرف على عدد من المتورطين في حوادث تسمم الطلاب في المدارس من بينهم 3 معتقلين شاركوا في أعمال الشغب الأخيرة.