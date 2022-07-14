اعتماد مجالس لتدبير شؤون يهود المغرب

قال الناطق باسم القصر الملكي المغربي عبد الحق المريني، عقب اجتماع المجلس الوزاري برئاسة عاهل البلاد محمد السادس في العاصمة الرباط أنهم بصدد اعتماد مجالس معنية بتدبير شؤون الطائفة اليهودية داخل البلاد وخارجها.

وعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام الملك المغربي ما يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية، بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، وفق البيان.

وجاء من بين المقترحات التي قدمها لفتيت، "يتولى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة.

وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة".

كما جرى اقتراح تشكيل "لجنة اليهود المغاربة بالخارج"، تعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.

وتتضمن المقترحات أيضا، "مؤسسة الديانة اليهودية المغربية"، تسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.

ولا توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية بالمغرب، إلا أن تقارير غير رسمية نقلا عن أرقام الطائفة اليهودية تشير إلى أن عدد اليهود في المغرب يتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف يهودي.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن هناك مليون يهودي من أصل مغربي، يقطنون بإسرائيل.