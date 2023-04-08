اعدام عميل في نابلس وشى بـ عرين الاسود

اعدم فلسطينيون في نابلس عميل لقوات الاحتلال قالت انه وشى باعضاء عرين الاسود وتسبب في وصول قوات الاحتلال لمخابئهم واغتيالهم

وقالت مصادر في نابلس لـ البوابة انه تمت تصفية العميل ز-خ-ز-غ 23 سنة في البلدة القديمة في نابلس وقالت انه تم اطلاق 6 رصاصات عليه وانه سيتم عرض جثته على دوار نابلس ليكون عبره للعملاء والمتعاونين مع الاحتلال الاسرائيلي

واشار المصدر الى انه تم التحقيق مع الجاسوس الاسرائيلي واعترف بعدة جرائم من بينها تفخيخ دراجة تامر الكيلاني القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وفي اكتوبر الماضي اغتالت قوات الاحتلال تامر الكيلاني ووثقت وحدة الرصد التابعة لمجموعة "عرين الأسود"، صور للعميل الذي وضع الدراجة النارية المفخخة التي اسفرت عن الانفجار داخل بلدة نابلس القديمة. وقالت ان الانفجار ناجم عن عبوة "تي ان تي" لاصقة، وقد انفجرت اثناء مرور الكيلاني بالقرب منها