شاهد دفن العميل زهير الغليظ الذي وشى بعرين الاسود

دفن العميل زهير الغليظ بطريقة مهينة في احدى المناطق الفلسطينية من دون تغسيلة او الصلاة عليه بعد ان رفضت عائلته التي اعلنت براءتها منه دفنه في مقابر البلدة او العائلة

وحملت جرافة جثة العميل ورمته في حفرة بشكل عشوائي من دون حضور ايا من المشيعين وذلك بعد يومين من اعدامه في اعقاب اعترافه بالتعامل مع اسرائيل وتقديم المساعدات لهم لاغتيال قيادات في صفوف عرين الاسود التي تتمترس في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة

وقال نشطاء انه "تم دفن العميل زهير الغليظ في ارض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة

تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين"

وبعد اعدامه قامت عائلته بتوزيع الحلوى ووجبه سحور على الاهالي فرحا بمصرعه واعلنت براءتها منه ومن افعاله الشائنة

واعترف العميل زهير الغليظ بوضع عبوة ناسفة اسفرت عن استشهاد تامر الكيلاني المطلوب للاحتلال كما وشى بعدد من قيادات العرين مما اسفر عن استشهادهم.





مستقبل كل جاسوس ✨#فيديو دفن العميل زهير الغليظ في ارض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة



تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين



هاي نهاية كل خائن وعميل ..

فهل من معتبر ؟؟؟؟؟؟؟؟



(اضغط #متابعة ليصلك كل جديد) pic.twitter.com/F7bGcXQDmK — رصد العدو 🇵🇸 (@Ras_d2) April 10, 2023

.