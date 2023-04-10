شاهد دفن العميل زهير الغليظ الذي وشى بعرين الاسود

دفن العميل زهير الغليظ بطريقة مهينة في احدى المناطق الفلسطينية من دون تغسيلة او الصلاة عليه بعد ان رفضت عائلته التي اعلنت براءتها منه دفنه في مقابر البلدة او العائلة
وحملت جرافة جثة العميل ورمته في حفرة بشكل عشوائي من دون حضور ايا من المشيعين وذلك بعد يومين من اعدامه في اعقاب اعترافه بالتعامل مع اسرائيل وتقديم المساعدات لهم لاغتيال قيادات في صفوف عرين الاسود التي تتمترس في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة
وقال نشطاء انه "تم دفن العميل زهير الغليظ في ارض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة
تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين"
وبعد اعدامه قامت عائلته بتوزيع الحلوى ووجبه سحور على الاهالي فرحا بمصرعه واعلنت براءتها منه ومن افعاله الشائنة
واعترف العميل زهير الغليظ بوضع عبوة ناسفة اسفرت عن استشهاد تامر الكيلاني المطلوب للاحتلال كما وشى بعدد من قيادات العرين مما اسفر عن استشهادهم.
مستقبل كل جاسوس ✨#فيديو دفن العميل زهير الغليظ في ارض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة— رصد العدو 🇵🇸 (@Ras_d2) April 10, 2023
تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين
هاي نهاية كل خائن وعميل ..
فهل من معتبر ؟؟؟؟؟؟؟؟
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هكذا يتم دفن العملاء في فلسطين،هذه جثة العميل (زهير غليظ) الذي وشى على بعض قيادات فدائيينا الابطال ومنهم الشهيد ابراهيم النابلسي،ولم يقم اي شيخ بالصلاة عليه ولم يشارك احدا بجنازته وتم دفنه في مقبرة خصيصا للعملاء والجواسيس،العقبى لكبار العملاء والجواسيس في سلطة الذل والعار وقريبا. pic.twitter.com/dC7ntExYZi— الصحافي والكاتب عثمان بدر (@AlshafyBdr) April 10, 2023
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