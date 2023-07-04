اعدام 3 ممرضين اغتصبو فتيات بعد تخديرهن في صالون تجميل

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نفذت السلطات القضائية الايرانية صباح اليوم الثلاثاء حكم الاعدام بحق أفراد إدينوا بتهمة اغتصاب عدد من النساء في صالون تجميل غير مرخص في بندر عباس(جنوب إيران)

وقال رئيس قضاة هرمزجان مجتبى قهرماني، ان الحكم صدر بعد المحاكمة بالمحافظة مشيرا الى انه تمت مراجعة هذه القضية وتأكيدها في المحكمة العليا بعد عملية المحاكمة وبعد احتجاج المحكوم عليهم الثلاثة الذين اعدمو فيما بعد

وفي تفاصيل القضية فقد استدرج أحد المتهمين إلى منزله الخاص بعض الفتيات لإجراء عمليات تجميل وقام بحقنهم بمخدر ليغطوا في نوم عميق ويقوم الجاني باغتصابهم.

وتقول السلطات الامنية والقضائية ان المذكور اشترك في الجريمة مع ممرضين حيث اتهما ايضا بسرقة عقاقير مخدرة وحقن جرعات مضاعفة من هذا الدواء لضحايا الاغتصاب.

وكان المتهمون قد روجو لعمليات التجميل بحملة إعلانات كاذبة وواسعة النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الامر الذي اغرى بعض الفتيات باللجوء اليهم

وفي 20 مايو الماضي اعدم “شهروز سخنوري” المعروف باسم “أليكس”، بتهمة الاتجار بالبشر بغرض الدعارة.

وتعتبر ايران من اكثر الدول تنفيذا لاحكام الاعدام وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.