اعصار ايد يضرب لويزيانا وبايدن يتحدث عن كارثة

قتل شخص على الاقل فيما حل الظلام على ولاية لويزيانا في الوقت الذي وصل إعصار «إيدا» إلى اليابسة كعاصفة من الدرجة الرابعة في منتصف النهار

مليون شخص بلا كهرباء

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 996 ألف أسرة في الولاية، بينما تضرر نحو 36 ألف عميل في ولاية ميسيسيبي المجاورة، بحسبما ذكره موقع «باور أوتيدج يو إس» الذي يرصد انقطاعات الكهرباء ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

المولدات فقط هي المتوفرة

وانقطع التيار الكهربائي انقطع في نيو أورلينز بأكملها. وكتبت حملة الطوارئ «نولا ريدي» على «تويتر»، أن «المولدات فقط هي التي توفر الطاقة في المدينة حالياً». ويعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في نيو أورلينز. وقالت شركة كهرباء «إنترجي»، إن الإعصار ألحق أضراراً بجميع الخطوط الثمانية التي تقوم بتزويد المدينة بالكهرباء، مضيفة أن أعمال الإصلاح جارية ولكن من غير المتوقع أن يتم استعادة الطاقة سريعاً.

كارثة كبرى

من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بالعاصفة في منطقة برايريفيل، الواقعة جنوب مدينة باتون روج، عاصمة ولاية لويزيانا إثر سقوط شجرة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، وقوع «كارثة كبرى» في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار «إيدا»، مشيراً إلى أنه أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وقال البيت الأبيض «المساعدات يمكن أن تشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضاً منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة».