الاعلامي طلب الصفح

قدم الاعلامي المصري ابو بكر الخلاف اعتذاره لنفسه اولا ولاصدقاءه على اقدامه على زيارة كيان الاحتلال الاسرائيلي

وقال على صفحته على الفيس بوك "أعتذر أنا الموقع أدناه عن ما بدر مني تجاه نفسي أولا، وأصاب أحبابي وأصدقائي بصدمة كبيرة، جراء زيارتي الأخيرة للكيان الصهيوني، والتي كنت أهدف من وراءها زيادة المعرفة بالكيان المحتل ميدانيا، واعترف أنني أخطأت التقدير بقراري هذا، الذي خالف ثوابت الأمة المصرية والجماعة الصحفية، وقد أخذت وقتا كافيا للتفكير والتأمل واستشارة اخوة أعزاء وأفاضل هم أقرب لي من نفسي، لمعالجة هذه الخطأ ، وها أنا أعتذر للجميع عن هذه السقطة، وكما يقال لكل جواد كبوة، ولنا من الأخطاء العظة والعبرة، فليس من العيب أن يخطئ المرء فكلنا ذووا خطأ نسأل الله الستر والعافية.

وطلب الاعلامي المصري من الأحباب والأصحاب مسامحته "وكل من خالفني الرأي، إن كنت تجاوزت أو أخطأت أو أسأت التعبير والتصرف بهذه الزيارة أو بطريقة معالجة آثارها ونتائجها".

أثارت زيارة إعلامي وناشط مصري معارض لنظام السيسي إلى فلسطين المحتلة وقيامه بجولة في المسجد الأقصى انتقادات من قبل ناشطين في مجال مقاطعة الاحتلال، واعتبروا أن الزيارة تأتي في إطار التطبيع العربي.