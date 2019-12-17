اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في الكويت

وجه امير الكويت الحكومة الجديدة التي ضمت ثلاثة عناصر نسائية، بمضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية وتجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال والعمل بشكل عاجل على حل مشاكل المواطنين.



ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما صدر بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة وذلك بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان.

وبعد أيام من الاستقالة، عين أمير البلاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا للوزراء بعد أن كان يتولى منصب وزير الخارجية.

وآنذاك قال أمير الكويت، في رسالة أوردتها الوكالة، إنه قبِل اعتذار جابر الصباح، عن تشكيل الحكومة.

وأضاف: “تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء”، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة، قدمها وزير الدفاع، نجل الأمير، ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه وقتها.

ووقتها نفى رئيس الحكومة المستقيل، في خطاب اعتذاره “اتهامات” طالت ذمته المالية، واعتبرها “أكاذيب”، مشددا على أهمية تبرئة ذمته أولا.

ورئيس الوزراء الجديد (1953)، حاصل على بكالوريوس (ليسانس) في العلوم السياسية من جامعة الكويت 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.

وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 2006، ثم وزيرا للإعلام 2007 حتى 2009، وفي 2011، عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.

حسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد قدم رئيس الوزراء للأمير عضاء حكومته الجديدة وهم:

1- أحمد منصور الأحمد الصباح نائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

2- أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

3- خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة.

4 - محمد ناصر عبدالله الجبري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب

5- د. باسل حمود حمد الصباح وزير الصحة

6- المستشار د. فهد محمد محسن العفاسي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

7 - د. خالد علي الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء

8- مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة

9- د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية

10 - د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان

11- د. سعود هلال ناشي الحربي وزير التربية وزير التعليم العالي

12- د. غدير محمد محمود أسيري وزير الشؤون الاجتماعية

13- مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

14- وليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية

وأدى الوزراء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة .

إلى ذلك، وجه أمير الكويت، الوزراء الجدد، بمضاعفة الجهد والعطاء لتسريع عملية التنمية وتجسيد احترام الدستور والقانون وحماية المال والعمل بشكل عاجل على حل مشاكل المواطنين.

وضمت الحكومة الكويتية الجديدة ثلاثة عناصر نسائية هن الوزيرات السيدة رنا الفارس والدكتورة غدير أسيري والسيدة مريم العقيل.

