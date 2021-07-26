اعلان حظر التجوال في تونس

اعلنت الرئاسة التونسية ان الرئيس قيس سعيّد، اصدر أمرا رئاسيا يقضي بحظر التجوال بكامل البلاد، ويسري القرار ابتداء من اليوم الإثنين 26 يوليو حتى يوم الجمعة 27 أغسطس المقبل مع إمكانية تعديل هذه المدّة

وحدد المرسوم الرئاسي وقت الحظر من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي مستثنيا الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي

وبموجب القرار فانة يحظر " تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع التجوال إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".

وأوضحت أنه هذه الحاجيات الأساسية ومقتضيات تضبط ضمان استمرار سير المرافق الحيوية طبقا للأحكام المتعلقة بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق اجراءات الحجر الصحي الشامل.