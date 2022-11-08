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اعلان هام جدا للرئيس الأمريكي السابق

منشور 08 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:53
دونالد ترامب
دونالد ترامب

أفاد دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق أنه سيصدر " إعلانا هاما جدا " الأسبوع المقبل.

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ومن المتوقع أن يكون الإعلان المتعلق بترامب الأسبوع المقبل متعلق بقرار نهائي حول خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024  للعودة إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب عشية الانتخابات النصفية في أوهايو: "دون التقليل من أهمية الانتخابات الهامة جدا بل المصيرية غدا (…) سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا ".

ولطالما ألمح ترامب على مدى شهور عن استعداده لدخول هذا المعترك مجددا.

وشغل دونالد جون ترامب المولود في 14 يونيو 1946 منصب الرئيس 45  للولايات المتحدة من الفترة 2017 إلى 2021

وقبل دخول ترامب السياسة كان رجل أعمال وشخصيّة تلفزيونية.

ولم يقر أبدا ترامب بحقيقة نتيجة خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

كلمات دالة:دونالد ترامب

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