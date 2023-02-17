اغتصاب 60 فتاة في جمهورية الكونغو

اغتصب متمردو حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أزيد من 60 امرأة وفتاة خلال هجمات في نوفمبر.

ووفق منظمة العفو الدولية التي جمعت شهادات من 35 ضحية وشاهد عيان ووصفت الأعمال بأنها جرائم حرب فقد وقعت غالبية الهجمات بمستوطنة كيشيش على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلا) شمال جوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.

واستولى المتمردون في أواخر عام 2021 على مساحات شاسعة من الأراضي في مقاطعة شمال كيفو واقتربوا من غوما، الأمر الذي دفع مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم وديارهم.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية جارتها الأصغر رواندا بدعم الجماعة ، وهي تهمة يدعمها خبراء مستقلون بالأمم المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.