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اغتصاب 60 فتاة في جمهورية الكونغو

تاريخ النشر: 17 شباط / فبراير 2023 - 01:11
امرأة تحمل علم جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء احتجاج على الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، إثيوبيا ، في 17 فبراير 2023
امرأة تحمل علم جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء احتجاج على الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، أمام مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ، إثيوبيا ، في 17 فبراير 2023

اغتصب متمردو حركة 23 مارس في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أزيد من 60 امرأة وفتاة خلال هجمات في نوفمبر.

ووفق منظمة العفو الدولية التي جمعت شهادات من 35 ضحية وشاهد عيان ووصفت الأعمال بأنها جرائم حرب فقد وقعت غالبية الهجمات بمستوطنة كيشيش على بعد نحو 100 كيلومتر (62 ميلا) شمال جوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.

واستولى المتمردون في أواخر عام 2021 على مساحات شاسعة من الأراضي في مقاطعة شمال كيفو واقتربوا من غوما، الأمر الذي دفع مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم وديارهم.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية جارتها الأصغر رواندا بدعم الجماعة ، وهي تهمة يدعمها خبراء مستقلون بالأمم المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

كلمات دالة:جمهورية الكونغوجمهورية الكونغو الديمقراطيةاغتصابنوفمبرجرائم حربرواندامنظمة العفو الدولية

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