اغتيال رئيس بلدية في درعا (صور)

هز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس، منطقة الكاشف في مدينة درعا جنوب سوريا، نتج عنه مصرع رئيس بلدية النعيمية علاء ضيف الله العبود، واصابة زوجته وعمه وأفراد آخرين من عائلته بجروح متفاوتة.

وأفادت وسائل اعلام، أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة أسفل السيارة التي كان يستقلها العبود، نجم عنها قطع أطرافه السفلية، ليتم على الفور نقله إلى مشفى درعا الوطني ومنه إلى العاصمة دمشق، ليفارق الحياة قبيل وصوله إلى العاصمة متأثراً بإصابته.

ونشرت المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا لحادثة الاستهداف للسيارة المذكورة في المدينة.

وكان مسلحون قد حاولوا قبل عدة أشهر استهداف العبود بإطلاق النار عليه في البلدة النعيمة دون أن يصب بأذى حينها.

وفي التاسع من شهر كانون الحالي، اغتال مجهولون باغتيال مأمون الجباوي نائب رئيس مجلس بلدية إنخل بريف درعا الشمالي، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين امام مقر عمله فيما سبق ذلك في شهر حزيران الماضي اغتيال رئيس بلدية عتمان فيصل عوض علوه من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار أثناء قيامه بجلب بعض الأدوية في أحدى الصيدليات في بلدة عتمان المحاذية لمدينة درعا.

فيما وثقنا في شهر كانون الثاني اغتيال رئيس مجلس بلدية ناحتة ممدوح فخر المفعلاني بإطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أمام منزلة في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي وفارق الحياة على أثر ذلك.