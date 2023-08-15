اغتيال عضو بلجنة التحقيق في مقتل مدير برنامج الأغذية العالمي في تعز

اغتال مجهولون بالرصاص الثلاثاء، ضابطا مشاركا في التحقيق في اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في مدينة تعز وسط اليمن مؤيد حميدي في تموز/يوليو الماضي، بحسب تقارير اعلامية.

ونقلت التقارير عن مصادر قولها ان مسلحين مجهولين فتحوا النار على عدنان المحيا، وهو ضابط في الأمن السياسي برتبة ملازم اثناء كان متواجدا في حي الجمهوري شرق مدينة تعز، ما ادى الى مقتله على الفور.

واضافت المصادر ان المهاجمين تمكنوا من الفرار.

واشارت الى ان المحيا، وهو عضو في فريق تحقيق تم تشكيله عقب جريمة قتل المسؤول الاممي، كان تلقى تهديدات بتصفيته قبل يومين بسبب دوره في التحقيق.

وكان مسلحون استهدفوا الحميدي أمام أحد مطاعم مدينة التربة جنوبي محافظة تعز في 21 تموز/يوليو.

واكد برنامج الأغذية العالمي في بيان ان الحميدي توفي متأثرًا بجراحه جراء إطلاق النار عليه بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، مشيرا الى انه يحمل الجنسية الاردنية، فيما اوضح موقع عمون ان الضحية يحمل جواز سفر اردنيا مؤقتا.

#تعز



اغتيال ضابط الامن السياسي/عدنان المحيا اليوم في مدينة تعز حيث اطلق مسلحون مجهولون النار على الفندم عدنان في حي الجمهوريه واردوه قتيلا في الحال قبل ان يلوذوا بالفرار.



جديرا بالذكر ان المحبا احد المحققين في قضية اغتيال الموظف الاممي الاردني مؤيد حميدي بالتربة الشهر الماضي pic.twitter.com/0VvCnaAGo9 — علي النسي (@aalnaasi) August 15, 2023

اتهامات للقاعدة

واعلن مصدر امني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) في اليوم التالي القبض على "المنفذين المباشرين" لعملية الاغتيال، حيث باشرت الاجهزة الامنية التحقيق معهم.

وقبل ذلك، كشف مسؤول امني عن ان السلطات تمكنت من تحديد هوية المشتبه به في الجريمة، والذي قال انه يقيم منذ 2017 في مدينة تعز التي فر اليها من محافظة عدن جراء الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي.

وقبل ذلك، كشف مسؤول امني عن ان السلطات تمكنت من تحديد هوية المشتبه به في الجريمة، والذي قال انه كان قد فر من محافظة عدن عام 2017، جراء الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي، وانتقل من حينها للاقامة في تعز.

وتحاصر جماعة انصار الله الحوثية المتمردة مدينة تعز الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المعترف بها دوليا، والتي اتخذت مقرها في عدن عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد عام 2014.

وتحظى الحكومة المؤقتة بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والذي لعب مع قوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات وكذلك الولايات المتحدة دورا محوريا في القتال ضد الحوثيين وكذلك تنظيم القاعدة الذي وفرت له الحرب موطئ قدم في البلد الفقير.

ونقل موقع"العربي الجديد" عن مصدر امني قوله ان الاتهامات الأولية في اغتيال الضابط المحيا تتجه الى تنظيم "القاعدة".