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اغتيال قائد عسكري بمحافظة أبين اليمينة

منشور 22 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 02:03
اليمن
اليمن

أغتيل في اليمن مساء الثلاثاء،  قائد وحدة الطوارئ في قوات الأمن الخاصة الحكومية بمحافظة أبين؛ جنوبي البلاد.

وأشار مصدر إلى أن مسلحين يستقلون سيارة نوع "هايلوكس" أطلقوا النيران على قائد وحدة الطوارئ في قوات الأمن الخاصة، صالح المحضار، بمدينة شقرة؛ شرقي عاصمة المحافظة (زنجبار)".

وبين أن المحضار أصيب لـ 4 رصاصات في رأسه أردته قتيلا على الفور؛  فيما فر المسلحون لجهة غير معلومة.

وتشهد محافظة أبين التي تتقاسم القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي السيطرة عليها؛ العديد من الحوادث الأمنية والتي عادة ما تقيد ضد مجهول.

كلمات دالة:أبيناليمن

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