اغتيال قيادي بعثي مقرب من حزب الله في سورية

اكدت مصادر اعلامية وسياسية متطابقة اليوم الإثنين مصرع قائد مركز كتائب البعث المقرب من حزب الله اللبناني في ريف دمشق محمد دعسان العلي على أيدي مسلحين مجهولين بريف العاصمة دمشق.

وحسب الامصادر فقد هاجم مسلحون القيادي في قرية التواني في ريف القطيفة بمحافظة ريف دمشق، بعدّة رصاصاتٍ اسفرت عن مصرعه على الفور.

محمد دعسان العلي قائد بعثي مقرب من حزب الله

والمدعو محمد دعسان العلي قيادي مقرب من مليشيات حزب الله اللبناني الموالية لايران والتي تعمل في نطاق منطقة القطيفة.

وتعرضت مواقع حزب الله اللبناني ومليشيات الحرس الثوري الايراني الى غارات اسرائيلية دمرت خلالها مخازن اسلحة وصواريخ ايرانية