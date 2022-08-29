  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اغتيال قيادي بعثي مقرب من حزب الله في سورية

اغتيال قيادي بعثي مقرب من حزب الله في سورية

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 09:20
يعتبر القيادي مقرباً من جماعة حزب الله اللبناني الموجود في منطقة القطيفة
يعتبر القيادي مقرباً من جماعة حزب الله اللبناني الموجود في منطقة القطيفة

اكدت مصادر اعلامية وسياسية متطابقة اليوم الإثنين مصرع قائد مركز كتائب البعث المقرب من حزب الله اللبناني في ريف دمشق محمد دعسان العلي على أيدي مسلحين مجهولين بريف العاصمة دمشق.

وحسب الامصادر فقد هاجم مسلحون القيادي في قرية التواني في ريف القطيفة بمحافظة ريف دمشق، بعدّة رصاصاتٍ اسفرت عن مصرعه على الفور.

 

محمد دعسان العلي قائد بعثي مقرب من حزب الله
محمد دعسان العلي قائد بعثي مقرب من حزب الله

 

والمدعو محمد دعسان العلي قيادي مقرب من مليشيات حزب الله اللبناني الموالية لايران والتي تعمل في نطاق منطقة القطيفة.

وتعرضت مواقع حزب الله اللبناني ومليشيات الحرس الثوري الايراني الى غارات اسرائيلية دمرت خلالها مخازن اسلحة وصواريخ ايرانية 

 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...