اغتيال مسؤول وهو يصلي في مسجد بشرق الكونغو الديمقراطية

اغتيل مسؤول بالرصاص أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، بشرق الكونغو الديمقراطية، التي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات أتهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلح.

وقال آلواز مبوارارا، المسؤول في مدينة بيني إن الشيخ على أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30-18:00 ت غ)".

وأضاف أن "أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء" في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات تنظيم "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

وقُتل أشخاص آخرون السبت في منطقة بيني في هجمات جديدة قالت السلطات إن "القوات الديمقراطية المتحالفة" نفذتها، من دون أن تتضح في الحال حصيلة القتلى.

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي تنظيم مسلح نواته متمردون مسلمون أتوا قبل ربع قرن من أوغندا المجاورة، واعتبرتهم الولايات المتحدة مؤخرا "منظمة إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش".

وكان رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الذي زار قصر الإليزيه الثلاثاء، طلب المساعدة من فرنسا لمحاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي قال عنها إنّها جماعة مسلّحة "توجّهها إسلامي وخطابها إسلامي وأساليبها إسلامية".

ومساء الجمعة، أعلن تشيسكيدي "حالة الحصار" في إقليمي شمال كيفو وإيتوري في شرق البلاد للتصدّي للفظائع التي ترتكبها بحق المدنيين مجموعات مسلحة متمردة. (أ ف ب)