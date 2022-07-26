اغتيال مهندس صواريخ ايراني وطهران تتكتم

كشفت تقارير اعلامية عبرية عن عملية اغتيال جديدة و"غامضة" استهدفت خبير بارز في مجال الانظمة الصاروخية الايرانية جنوب البلاد قبل ايان

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية نقلا عن معلومات ومسؤولين انه تمت تصفية مهندس صواريخ "كبير" في الحرس الثوري الإيراني يُدعى سعيد ثمردارمطلق في مدينة شيراز جنوب البلاد، قبل أيام.

وقالت الصحيفة إن السلطات الإيرانية تكتّمت على خبر اغتيال "مطلق"، وهدّدت عائلته لعدم إشاعة الخبر



ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وكالة "#تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية) أن مخابرات "#الحرس_الثوري" اعتقلت شبكة تجسس إسرائيلية على اتصال مباشر مع "الموساد"، وأشارت إلى أنها خططت لتنفيذ "عمليات تخريب".

وفيما لم تعلن اسرائيل عن مسؤوليتها، فقد تأكد تنفيذ جهاز الموساد عدة عمليات اغتيال طالت علماء ايرانيين في العمق الايراني، كما تم تنفيذ عمليات تفجير عن بعد استهدفت مصانع ومنشآت نووية منا سرية، فيما لا تزال حرب الهجمات السيبرانية مشتعلة بين اسرائيل وايران